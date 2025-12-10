Hatay'da 3 firari hükümlü yakalandı
Hatay'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalandı. Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya ve Dörtyol ilçelerindeki bazı adreslere operasyon düzenledi.
Adreslerde haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olan S.H.G, O.Y. ve A.O.K. yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.