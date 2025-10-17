Hatay'da 3 Firari Hükümlü Yakalandı
Antakya'da, haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 3 firari hükümlü, Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonlarla yakalandı. Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 3 firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde arananların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü.
Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olan M.B, B.D. ve Y.T. yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.