Hatay'da 3 Firari Hükümlü Yakalandı

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Hatay'da, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü, il emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Hatay'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 3 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya ve İskenderun ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olan D.G, E.S. ve M.Ç. yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel
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