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Hatay'da 3 firari hükümlü ve 2 şüpheli yakalandı

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Hatay'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şüphelilere yönelik Antakya, Belen, Dörtyol ve Arsuz ilçelerinde çalışma yaptı. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan F.G.G ve F.T. gözaltına alındı. Çalışmada, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüler V.D, A.N.Y ve M.K. yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk şüphelilerden F.T. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı, firari hükümlüler cezaevine gönderildi.

Hatay'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şüphelilere yönelik Antakya, Belen, Dörtyol ve Arsuz ilçelerinde çalışma yaptı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan F.G.G ve F.T. gözaltına alındı.

Çalışmada, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüler V.D, A.N.Y ve M.K. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk şüphelilerden F.T. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı, firari hükümlüler cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

Dörtyol Antakya Arsuz Belen Hatay Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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