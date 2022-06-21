Hatay'da 3 bin 540 paket kaçak sigara ele geçirildi Hatay'ın Antakya ilçesinde 3 bin 540 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı. Hatay'ın Antakya ilçesinde 3 bin 540 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, General Şükrü Kanatlı Mahallesi Türkmenbaşı Caddesi üzerinde bir otomobili durdurup arama yaptı. Araçta 3 bin 540 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Şüpheli M.B. gözaltına alındı. AA / Salim Taş - Güncel Emniyet Müdürlüğü Antakya Hatay Güncel Haberler

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