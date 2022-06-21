Hatay'da 3 bin 540 paket kaçak sigara ele geçirildi - Haberler

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Hatay'da 3 bin 540 paket kaçak sigara ele geçirildi

AA - Salim Taş - Güncel
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Hatay'da 3 bin 540 paket kaçak sigara ele geçirildi

Hatay'ın Antakya ilçesinde 3 bin 540 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde 3 bin 540 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, General Şükrü Kanatlı Mahallesi Türkmenbaşı Caddesi üzerinde bir otomobili durdurup arama yaptı.

Araçta 3 bin 540 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Şüpheli M.B. gözaltına alındı.

AA / Salim Taş - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Antakya Hatay Güncel Haberler

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