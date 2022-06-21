Hatay'da 3 bin 540 paket kaçak sigara ele geçirildi
Hatay'ın Antakya ilçesinde 3 bin 540 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
Hatay'ın Antakya ilçesinde 3 bin 540 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, General Şükrü Kanatlı Mahallesi Türkmenbaşı Caddesi üzerinde bir otomobili durdurup arama yaptı.
Araçta 3 bin 540 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Şüpheli M.B. gözaltına alındı.
AA / Salim Taş - Güncel