Hatay'da 3 bin 10 paket kaçak sigara ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı
Hatay'ın Antakya ve Dörtyol ilçelerinde yapılan operasyonda, kaçak sigara ticareti yapıldığı belirlenen adreslerde 3 bin 10 paket sigara ele geçirildi. Şüpheli M.K. gözaltına alındı.
Hatay'da 3 bin 10 paket kaçak sigara ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak sigara ticareti yapıldığı belirlenen Antakya ve Dörtyol ilçelerindeki adreslere operasyon düzenlendi.
Adreslerde 3 bin 10 paket sigara ele geçirildi.
Polis ekipleri, şüpheli M.K'yi gözaltına aldı.