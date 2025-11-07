Hatay'da 3.9 Büyüklüğündeki Deprem Anları Kamerada
Hatay'ın Defne ilçesinde meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki deprem anında vatandaşların dışarı çıkarkenki panik anları güvenlik kameralarına yansıdı. Bir kişi panikle balkondan atlayarak yaralandı.
PANİK ANLARI KAMERADA
Hatay'ın Defne ilçesinde meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki deprem anında vatandaşların ev ve iş yerlerinde yaşadıkları panikle dışarı çıktıkları anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
PANİKLE BALKONDAN ATLADI
Ayrıca, bir kişi paniğe kapılarak oturdukları evin birinci katından atlayarak yaralandı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Alican GÜMÜŞ/HATAY,