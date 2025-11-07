Hatay'da 3.9 Büyüklüğündeki Deprem Anları Kamerada

PANİK ANLARI KAMERADA

Hatay'ın Defne ilçesinde meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki deprem anında vatandaşların ev ve iş yerlerinde yaşadıkları panikle dışarı çıktıkları anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

PANİKLE BALKONDAN ATLADI

Ayrıca, bir kişi paniğe kapılarak oturdukları evin birinci katından atlayarak yaralandı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Alican GÜMÜŞ/HATAY,