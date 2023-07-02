Hatay'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Hatay'ın Defne ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 6 Şubat günü Kahramanmaraş merkezli meydana gelen çiftte depremde en büyük hasarı gören Hatay'da bugün yine deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre Defne ilçesinde saat 13:15 sıralarında yerin 7 kilometre derinliğinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremi kimi vatandaşlar hissederken kimi vatandaşlarda hissetmedi. Depremi hissedenler kısa süreli panik yaşasa da gündelik işlerine devam etti.