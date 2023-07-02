Hatay'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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Hatay'ın Defne ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 6 Şubat günü Kahramanmaraş merkezli meydana gelen çiftte depremde en büyük hasarı gören Hatay'da bugün yine deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre Defne ilçesinde saat 13:15 sıralarında yerin 7 kilometre derinliğinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremi kimi vatandaşlar hissederken kimi vatandaşlarda hissetmedi. Depremi hissedenler kısa süreli panik yaşasa da gündelik işlerine devam etti.
Hatay'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
HATAY - Hatay'ın Defne ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
6 Şubat günü Kahramanmaraş merkezli meydana gelen çiftte depremde en büyük hasarı gören Hatay'da bugün yine deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre Defne ilçesinde saat 13: 15 sıralarında yerin 7 kilometre derinliğinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremi kimi vatandaşlar hissederken kimi vatandaşlarda hissetmedi. Depremi hissedenler kısa süreli panik yaşasa da gündelik işlerine devam etti.