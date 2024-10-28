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Hatay'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Fener Alayı Düzenlendi

Hatay'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Fener Alayı Düzenlendi
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenen fener alayına çok sayıda vatandaş katıldı. Yürüyüş, bando eşliğinde Atatürk Anıtı'na kadar sürdü ve etkinlik, sanatçı Emre Avşar'ın konseriyle sona erdi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında fener alayı düzenlendi.

Ellerinde Türk bayrakları ve fener olan çok sayıda kişi, Numune Evler Mahallesi Çaylı Caddesi'nde toplandı.

Motosikletlilerin de katıldığı yürüyüşte vatandaşlar, bando eşliğinde Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü.

Kaymakam Ümit Altay, burada yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını anmak adına etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Cumhuriyet'in 101. yılını coşkuyla kutlayacaklarını belirten Altay, yürüyüşe katılan vatandaşlara teşekkür etti.

Konuşmanın ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Etkinlik sonunda sanatçı Emre Avşar konser verdi.

Kaynak: AA / Halis Kalkan - Güncel

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