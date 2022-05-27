Hatay'da 260 litre kaçak ve sahte alkol ele geçirildi - Haberler

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Hatay'da 260 litre kaçak ve sahte alkol ele geçirildi

AA - Erdal Türkoğlu - Güncel
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Hatay'da 260 litre kaçak ve sahte alkol ele geçirildi

Defne ilçesinde 260 litre kaçak ve sahte alkol ele geçirilen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Defne ilçesinde 260 litre kaçak ve sahte alkol ele geçirilen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bahçeköy Mahallesi'ndeki O.G'ye ait adreste sahte alkol bulunduğu bilgisine ulaştı.

Evin bodrumunda arama yapan ekipler, toplam 260 litre kaçak ve sahte alkol tespit etti.

Şüpheli O.G. gözaltına alındı.

AA / Erdal Türkoğlu - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Alkol, Güncel, Haberler

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