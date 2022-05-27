Hatay'da 260 litre kaçak ve sahte alkol ele geçirildi - Haberler

Hatay'da 260 litre kaçak ve sahte alkol ele geçirildi
AA - Erdal Türkoğlu - Güncel
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Defne ilçesinde 260 litre kaçak ve sahte alkol ele geçirilen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Defne ilçesinde 260 litre kaçak ve sahte alkol ele geçirilen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bahçeköy Mahallesi'ndeki O.G'ye ait adreste sahte alkol bulunduğu bilgisine ulaştı.
Evin bodrumunda arama yapan ekipler, toplam 260 litre kaçak ve sahte alkol tespit etti.
Şüpheli O.G. gözaltına alındı.
AA / Erdal Türkoğlu - Güncel