Hatay'da 26 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Samandağ ilçesinde, şişme botla kıyıya yanaşmaya çalışan Suriye uyruklu 26 düzensiz göçmen, jandarma ve sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde, şişme botla kıyıya yanaşmaya çalışan Suriye uyruklu 26 düzensiz göçmen yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik ekipleri, bir şişme botun Meydan Sahili yakınında kıyıya yanaşmaya çalıştığını belirledi.
Ekipler, bottaki Suriye uyruklu 26 kişinin yurda yasa dışı yollarla girdiğini tespit etti.
Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.
Kaynak: AA / Hikmet Say - Güncel