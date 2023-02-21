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HATAY'DA 25 YARALI AMBULANS HELİKOPTER İLE BAŞKA HASTANELERE SEVK EDİLDİ

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HATAY'DA 25 YARALI AMBULANS HELİKOPTER İLE BAŞKA HASTANELERE SEVK EDİLDİ

HATAY'da 6,4 büyüklüğündeki depremde yaralanan, aralarında özel harekat polisinin de olduğu 25 kişi sahra hastanesinden ambulans helikopter ile başka hastanelere sevk edildiMerkez üssü Hatay'ın Defne ilçesi olan 6,4 büyüklüğündeki depremin ardından kurtarılan yaralıların bir kısmı Hatay'da...

HATAY'da 6,4 büyüklüğündeki depremde yaralanan, aralarında özel harekat polisinin de olduğu 25 kişi sahra hastanesinden ambulans helikopter ile başka hastanelere sevk edildi

Merkez üssü Hatay'ın Defne ilçesi olan 6,4 büyüklüğündeki depremin ardından kurtarılan yaralıların bir kısmı Hatay'da sahra hastanesine getirildi. Acil çağrı merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye ambulans helikopter yönlendirildi. Sağlık ekipleri, aralarında özel harekat polisinin de olduğu 25 yaralıyı askeri ambulans helikopter ile başka hastanelere sevk etti

- Hatay

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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