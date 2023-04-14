Hatay'da 210 bin öğrenci ara tatil için son derse girdi
Güncel Haberler
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen Hatay'da 210 bin öğrenci ara tatil öncesi son derse katıldı.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen Hatay'da 210 bin öğrenci ara tatil öncesi son derse katıldı.
Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki öğrenciler, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı ikinci ara tatiline başlayacak.
Hatay'da da 210 bin öğrenci, ikinci dönemin ara tatili öncesi son derslerine girdi.
Kentteki öğrenciler, 24 Nisan Pazartesi gününden itibaren eğitim öğretime devam edecek.
Kaynak: AA / Güncel