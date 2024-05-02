Hatay'da 21 yük konteyneri çalma olayında 5 kişi tutuklandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir iş yerinin deposundan çalınan 21 yük konteyneriyle ilgili olarak gözaltına alınan 7 zanlıdan 5'i tutuklandı. Polis ekipleri, ihbar üzerine başlattıkları çalışma sonucunda şüphelileri yakaladı.
Hatay'da 21 yük konteynerinin çalınmasıyla ilgili gözaltına alınan 7 zanlıdan 5'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İskenderun ilçesi Güzelçay Mahallesi'ndeki bir iş yerinin deposundan 21 konteyner çalındı.
İhbar üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.
Ekipler, kimlikleri tespit edilen 7 şüpheliyi gözaltına aldı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.