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Hatay'da 21 yük konteyneri çalma olayında 5 kişi tutuklandı

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir iş yerinin deposundan çalınan 21 yük konteyneriyle ilgili olarak gözaltına alınan 7 zanlıdan 5'i tutuklandı. Polis ekipleri, ihbar üzerine başlattıkları çalışma sonucunda şüphelileri yakaladı.

Hatay'da 21 yük konteynerinin çalınmasıyla ilgili gözaltına alınan 7 zanlıdan 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İskenderun ilçesi Güzelçay Mahallesi'ndeki bir iş yerinin deposundan 21 konteyner çalındı.

İhbar üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, kimlikleri tespit edilen 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

İskenderun Hatay Güvenlik Hırsızlık 3.Sayfa Güncel Haberler

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