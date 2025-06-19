Hatay'da 21 Kaçak Göçmen ve 3 Şüpheli Yakalandı

Hatay'da 21 Kaçak Göçmen ve 3 Şüpheli Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Altınözü ilçesinde yapılan operasyonda, 21 kaçak göçmen ve insan ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı. Göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

HATAY'ın Altınözü ilçesinde durdurulan 2 araçta yapılan aramada 21 kaçak göçmen ile 3 şüpheli yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Antakya-Altınözü yolu üzerinde 2 araç durdurdu. Araçlarda yapılan aramada, üzerlerinde herhangi bir tanıtma kartı olmayan ve Türkiye'de geçerli oturma izni olmadığı anlaşılan 21 göçmen yakalandı. O.A., D.Y. ile H.S. ise insan ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı. Minibüse üst üste binen kaçak göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Katar, İsrail-İran savaşında tarafını seçti

Katar dünyayı tedirgin eden savaşta tarafını seçti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son şampiyondan Nico Williams bombası

Son şampiyondan Nico Williams bombası
Filistinli Araştırmacı Yazar Muin Naim: İran'dan sonra hedef Türkiye olacak

Canlı yayında açıkça ifade etti: İran'dan sonra hedef Türkiye'dir
Muharrem İnce'nin CHP'ye katılacağı tarih belli oldu

Muharrem İnce'nin CHP'ye katılacağı tarih belli oldu
Zehra Güneş'in maç esnasında gözlük takmasının sebebi belli oldu

Zehra Güneş'in gözlük takmasının nedeni belli oldu
23 yaşındaki yıldız futbolcudan Fenerbahçe'ye olay hareket

23 yaşındaki futbolcudan Fenerbahçe'ye olay hareket
Arda Güler topa ilk dokunuşunda direğe takıldı

Arda Güler topa ilk dokunuşunda direğe takıldı! İşte o pozisyon
Trump'ın 'Kıyamet Günü Uçağı' Washington yakınına indi: İran'a saldırı hazırlığı mı?

Trump'ın 'Kıyamet Günü Uçağı' Washington yakınına indi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.