Hatay'da 2 şüpheli evden hırsızlık yaparken yakalandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekipleri, Pınarbaşı Mahallesi'nde devriye gezerken bir evden hırsızlık yapmaya çalışan 2 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Şüphelilerle birlikte demir kesiminde kullanılan oksijen tüpleri, seyyar elektrik kablosu, spiral, çekiç, balyoz, kerpeten, murç ile demir çerçeve, korkuluk ve kapı ele geçirildi.

Hatay'da 2 şüpheli, girdikleri evden hırsızlık yaparken yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, İskenderun ilçesi Pınarbaşı Mahallesi'nde devriye gezerken 2 şüphelinin bir evden hırsızlık yapmaya çalıştığını fark etti.

Ekipler, M.C. ve M.K'yi suçüstü yakaladı.

Şüphelilerle demir kesiminde kullanılan oksijen tüpleri, seyyar elektrik kablosu, spiral, çekiç, balyoz, kerpeten, murç ile demir çerçeve, korkuluk ve kapı ele geçirildi.