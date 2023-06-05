Hatay'da 2 ruhsatsız silahın ele geçirildiği otomobildeki 2 şüpheli yakalandı
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde otomobilde iki ruhsatsız tabanca ve 3 fişek ele geçirildi, iki zanlı gözaltına alındı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde otomobilde iki ruhsatsız tabanca ve 3 fişek ele geçirildi, iki zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen uygulamada şüphe üzerine bir otomobil durduruldu.
Araçta yapılan aramada iki ruhsatsız tabanca ve 3 fişek ele geçirildi.
Otomobilde bulunan İ.İ. ve Ö.D. gözaltına alındı.