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Hatay'da 2 ruhsatsız silahın ele geçirildiği otomobildeki 2 şüpheli yakalandı

Hatay'da 2 ruhsatsız silahın ele geçirildiği otomobildeki 2 şüpheli yakalandı

Güncel Haberler

Hatay'ın İskenderun ilçesinde otomobilde iki ruhsatsız tabanca ve 3 fişek ele geçirildi, iki zanlı gözaltına alındı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde otomobilde iki ruhsatsız tabanca ve 3 fişek ele geçirildi, iki zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen uygulamada şüphe üzerine bir otomobil durduruldu.

Araçta yapılan aramada iki ruhsatsız tabanca ve 3 fişek ele geçirildi.

Otomobilde bulunan İ.İ. ve Ö.D. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Salim Taş - Güncel

İskenderun Hatay Güncel Haberler

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