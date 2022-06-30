Hatay'da 2 minibüsün karıştığı kazada 5 kişi yaralandı Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde 2 minibüsün karıştığı kazada yaralanan 5 kişi hastanelere kaldırıldı. Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde 2 minibüsün karıştığı kazada yaralanan 5 kişi hastanelere kaldırıldı. Sürücüleri belirlenemeyen iki minibüs, Antakya- Samandağ kara yolunda çarpıştı. Kazada, biri takla atan iki minibüsteki 5 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. AA / Mehmet Bayrak - Güncel Samandağ Antakya Hatay Güncel Haberler

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