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Hatay'da 2 minibüsün karıştığı kazada 5 kişi yaralandı

AA - Mehmet Bayrak - Güncel
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Hatay'da 2 minibüsün karıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde 2 minibüsün karıştığı kazada yaralanan 5 kişi hastanelere kaldırıldı.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde 2 minibüsün karıştığı kazada yaralanan 5 kişi hastanelere kaldırıldı.

Sürücüleri belirlenemeyen iki minibüs, Antakya- Samandağ kara yolunda çarpıştı.

Kazada, biri takla atan iki minibüsteki 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

AA / Mehmet Bayrak - Güncel

Samandağ Antakya Hatay Güncel Haberler

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