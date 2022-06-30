Hatay'da 2 minibüsün karıştığı kazada 5 kişi yaralandı
AA - Mehmet Bayrak - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde 2 minibüsün karıştığı kazada yaralanan 5 kişi hastanelere kaldırıldı.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde 2 minibüsün karıştığı kazada yaralanan 5 kişi hastanelere kaldırıldı.
Sürücüleri belirlenemeyen iki minibüs, Antakya- Samandağ kara yolunda çarpıştı.
Kazada, biri takla atan iki minibüsteki 5 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
AA / Mehmet Bayrak - Güncel