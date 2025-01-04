Hatay'da 2 Katlı Binada Yangın!
Payas ilçesinde bulunan 2 katlı bir binanın birinci katında çıkan yangın, hasara yol açtı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Hatay'ın Payas ilçesinde 2 katlı binanın birinci katında çıkan yangın, hasara neden oldu.
Çağlalık Mahallesi'ndeki 2 katlı binanın birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Yangın nedeniyle binada hasar oluştu.
Kaynak: AA / Mert Murat Yaşar - Güncel