Hatay'da 2 Katlı Binada Patlama Meydana Geldi
HATAY'da 2 katlı binanın çatı katında meydana gelen patlamada ev ve iş yerlerinin camları kırıldı, beton parçaları park halindeki araçların üzerine düştü. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Payas ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Fahrettin Altay Caddesi'ndeki 2 katlı binanın çatı katında 'kiler' olarak kullanılan alanda, saat 15.00 sıralarında patlama meydana geldi. Patlamanın etkisi ile binanın çevresindeki ev ve iş yerlerinin camları kırıldı. Binanın çatısından kopan beton parçalar da park halindeki araçların üstüne düştü. Bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler çalışma başlatırken, Hatay Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Olayın meydana geliş sebebiyle ilgili tahkikata başlanmıştır" denildi.