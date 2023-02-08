Hatay'da 2 kadın 56 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı Güncel Haberler Hatay'ın Arsuz ilçesinde, depremde yıkılan binanın enkazında kalan 2 kadın, 56 saat sonra kurtarıldı. Hatay'ın Arsuz ilçesinde, depremde yıkılan binanın enkazında kalan 2 kadın, 56 saat sonra kurtarıldı. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye giden Sakarya'nın Kaynarca ilçe belediyesi ekipleri, Hatay itfaiyesiyle Çetillik Mahallesi'nde yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmalarına katılıyor. Kardelen Sokak'taki Lojmanlar Apartmanı'ndan ses geldiğini duyan ekipler, yaklaşık 56 saat sonra Ece Turan ve Ece Bağdidi'yi enkaz altından sağ çıkarmayı başardı. Sedye yardımıyla alkışlar eşliğinde sağlık ekiplerine teslim edilen 2 kadın, tedavi altına alındı. Kaynak: AA / Güncel Kahramanmaraş Kaynarca Sakarya Hatay Yerel Güncel Haberler

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