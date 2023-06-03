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Hatay'da 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı

Hatay'da 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı

Güncel Haberler

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir evde meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları araştırmayla 2 zanlının kimliğini ve adresini tespit etti. Düzenlenen operasyonla M.R.Ç. ve R.K. gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Lale Köklü Karagöz - Güncel

Emniyet Müdürlüğü İskenderun Hatay Güncel Haberler

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