Hatay'da 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir evde meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları araştırmayla 2 zanlının kimliğini ve adresini tespit etti. Düzenlenen operasyonla M.R.Ç. ve R.K. gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.