Hatay'da 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir evde meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı.
Ekipler, yaptıkları araştırmayla 2 zanlının kimliğini ve adresini tespit etti. Düzenlenen operasyonla M.R.Ç. ve R.K. gözaltına alındı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA / Lale Köklü Karagöz - Güncel