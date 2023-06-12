Hatay'da 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde motosiklet çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde motosiklet çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Piri Reis Mahallesi'nde meydana gelen motosiklet hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı.
Ekipler yaptıkları araştırmayla kimliğini tespit ettiği 2 şüpheliyi aynı mahallede motosikletle yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A.K. ve M.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.