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Hatay'da 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Hatay'da 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Güncel Haberler

Hatay'ın İskenderun ilçesinde motosiklet çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde motosiklet çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Piri Reis Mahallesi'nde meydana gelen motosiklet hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler yaptıkları araştırmayla kimliğini tespit ettiği 2 şüpheliyi aynı mahallede motosikletle yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A.K. ve M.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Salim Taş - Güncel

Emniyet Müdürlüğü İskenderun Hatay Güncel Haberler

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