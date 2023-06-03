Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Hatay'da 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Hatay'da 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Güncel Haberler

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir evden klima çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Polis ekipleri Çay Mahallesi'nde bir evde meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili çalışma yaparken, şüphelilerin F.K. ile E.R. olduklarını tespit etti. Zanlılar, çalınan klimayla birlikte yakalandı ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir evden klima çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri Çay Mahallesi'nde bir evde meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili çalışma yaptı.

Şüphelilerin F.K. ile E.R. olduklarını tespit eden ekipler, zanlıları çalınan klimayla birlikte yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel

İskenderun Hatay Çay Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title