Hatay'da 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir evden klima çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Polis ekipleri Çay Mahallesi'nde bir evde meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili çalışma yaparken, şüphelilerin F.K. ile E.R. olduklarını tespit etti. Zanlılar, çalınan klimayla birlikte yakalandı ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir evden klima çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri Çay Mahallesi'nde bir evde meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili çalışma yaptı.

Şüphelilerin F.K. ile E.R. olduklarını tespit eden ekipler, zanlıları çalınan klimayla birlikte yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.