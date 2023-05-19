Hatay'da 2 grup arasında silahlı kavga: 4 yaralı

İki grup arasında silahlı, bıçaklı, sopalı kavga kamerada: 4 yaralı

Olayda bir kişinin silahla vurulma anı ile sopa ve tekme tokatlarla yaşanan kavga da cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı

HATAY - Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2 grup arasında çıkan silahlı, bıçaklı ve sopalı kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Çok sayıda polis ekibinin müdahale ettiği kavgayla ilgili gözaltına alınanların olduğu bildirilirken olay anları da cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, ilçeye bağlı bankaların olduğu Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki ailenin olduğu gruplar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle cadde üzerine kavga çıktı. Gruplardan birinin silah kullanması nedeniyle 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Banka girişine kadar taşan kavgaya çok sayıda polis ekibi de müdahale etti. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastaneye sevk edilirken 1'inin bıçakla 3'ünün de silahla yaralandığı öğrenildi. Polisin müdahale ettiği olayda gözaltına alınan şüphelilerin olduğu bildirildi.

Öte yandan olayda bir kişinin silahla vurulma anı ile sopa ve tekme tokatlarla yaşanan kavgada cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.