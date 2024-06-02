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Hatay'da 2 firari hükümlü ve 3 şüpheli yakalandı

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Hatay'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 3 şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun, Dörtyol ve Arsuz ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Çeşitli suçlardan aranan şüpheliler İ.Ö, H.K. ve H.Y'nin gözaltına alındığı çalışmada, firari hükümlüler M.H. ve A.H. yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.T. tutuklandı, hükümlüler de cezaevine gönderildi.

Hatay'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 3 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun, Dörtyol ve Arsuz ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Çeşitli suçlardan aranan şüpheliler İ.Ö, H.K. ve H.Y'nin gözaltına alındığı çalışmada, firari hükümlüler M.H. ve A.H. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.T. tutuklandı, hükümlüler de cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

İskenderun Operasyon Dörtyol Arsuz Hatay Güvenlik Cezaevi Yakalama Adliye Suç Politika Güncel Haberler

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