Hatay'da 2 deniz kaplumbağası sahile vurdu Hatay'da 2 deniz kaplumbağası sahile vurdu Hatay'ın Samandağ ilçesinde bulunan sahilde 2 ölü deniz kaplumbağası bulundu. Hatay'da 2 deniz kaplumbağası sahile vurdu HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde bulunan sahilde 2 ölü deniz kaplumbağası bulundu. Yürüyüş yapan vatandaşlar sahile vurmuş 2 kaplumbağayı fark etti. Deniz kaplumbağalarının büyüklüğünü gören vatandaşlar yetkililere haber verdi. Ölü bulunan kaplumbağalardan birinin nesli tükenme tehlikesi altında bulunan yeşil deniz kaplumbağası olduğu, diğerinin de caretta caretta olduğu anlaşıldı. İhlas Haber Ajansı / Alican Gümüş - Güncel Samandağ Hatay Güncel Haberler

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