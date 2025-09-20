Hatay'da 2 Bin 940 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi
Hatay'ın Arsuz ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 2 bin 940 litre sahte içki ele geçirilmiş ve 2 şüpheli gözaltına alınmıştır.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gözcüler Mahallesi'nde sahte içki üretimi yapıldığı belirlenen 2 adrese operasyon düzenledi.
Adreslerdeki aramalarda, 2 bin 940 litre sahte içki ele geçirildi.
Ekipler, C.U. ve M.A'yı gözaltına aldı.