Hatay'da 2 Bin 940 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi

Hatay'da 2 Bin 940 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi
Güncelleme:
Hatay'ın Arsuz ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 2 bin 940 litre sahte içki ele geçirilmiş ve 2 şüpheli gözaltına alınmıştır.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde 2 bin 940 litre sahte içki ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gözcüler Mahallesi'nde sahte içki üretimi yapıldığı belirlenen 2 adrese operasyon düzenledi.

Adreslerdeki aramalarda, 2 bin 940 litre sahte içki ele geçirildi.

Ekipler, C.U. ve M.A'yı gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Salim Taş - Güncel
