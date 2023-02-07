Hatay'da 2 bin 80 personel arama kurtarma faaliyetlerini sürdürüyor Güncel Haberler Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da 2 bin 80 personelin katılımıyla arama kurtarma çalışmaları yürütülüyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da 2 bin 80 personelin katılımıyla arama kurtarma çalışmaları yürütülüyor. Alınan bilgiye göre, depremden etkilenen illerden biri olan Hatay'da enkaz altında kalanların kurtarılmasına yönelik çalışmalar sürüyor. 80'i İstanbul'dan, 6'sı Çorum'dan, 13'ü Nevşehir'den, 44'ü Erzurum'dan, 15'i Kırşehir'den, 3'ü Edirne'den, 8'i Kırklareli'nden, 18'i Balıkesir'den, 5'i Yalova'dan, 10'u Tekirdağ'dan olmak üzere 202 AFAD personeli kurtarma çalışmalarına katılıyor. AFAD'a ait 36 araç da bölgede bulunuyor. Arama kurtarma faaliyetlerinde ayrıca Polis Arama Kurtarma (PAK) timlerinden 164, Doğal Afetler Arama Kurtarma'dan (DAK) 6 personel görev alıyor. 486 gönüllü, 488 itfaiyeci, 200 Milli Eğitim Bakanlığı personeli, 534 sivil toplum kuruluşu gönüllüsü Hatay'daki çalışmalara destek veriyor. Toplam 2 bin 80 kişinin katılımıyla süren çalışmalarda 5 K9 arama-kurtarma köpeği de faaliyetlerde yer alıyor. Kaynak: AA / Güncel Kahramanmaraş Hatay AFAD Güncel Haberler

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