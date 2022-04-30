Hatay'da 2 bin 620 sikke ve çeşitli objeler ele geçirildi - Haberler

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Hatay'da 2 bin 620 sikke ve çeşitli objeler ele geçirildi

AA - Erdal Türkoğlu - Güncel
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Hatay'da 2 bin 620 sikke ve çeşitli objeler ele geçirildi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 2 bin 620 sikke ve 111 obje ele geçirildi.

DUMLUPINAR, KÜTAHYA (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 2 bin 620 sikke ve 111 obje ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dumlupınar Mahallesi'nde yolda yürüyen A.A'yı şüphe üzerine durdurdu.

Şüphelinin çantasından, tarihi nitelik taşıdığı değerlendirilen 2 bin 620 sikke, 33 yüzük, 74 obje ve 4 toprak kandil çıktı.

A.A. gözaltına alındı, sikke ve objeler Hatay Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

AA / Erdal Türkoğlu - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Dumlupınar, İskenderun, Hatay, Güncel, Haberler

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