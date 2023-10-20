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Hatay'da 2 Bin 410 Sikke Ele Geçirildi, 1 Şüpheli Gözaltına Alındı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yapılan operasyonda, bir evde çeşitli tarihi dönemlere ait olduğu değerlendirilen 2 bin 410 sikke ve haç figürü ele geçirildi. Ev sahibi gözaltına alındı.