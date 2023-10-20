Hatay'da 2 Bin 410 Sikke Ele Geçirildi, 1 Şüpheli Gözaltına Alındı
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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yapılan operasyonda, bir evde çeşitli tarihi dönemlere ait olduğu değerlendirilen 2 bin 410 sikke ve haç figürü ele geçirildi. Ev sahibi gözaltına alındı.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2 bin 410 sikke ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mahallesi'nde R.A.F'nin evinde tarihi niteliği bulunan eserler olduğu bilgisi üzerine adrese operasyon düzenledi.
Adreste yapılan aramada çeşitli tarihi dönemlere ait olduğu değerlendirilen 2 bin 410 sikke ve haç figürü ele geçirildi.
Ev Sahibi R.A.F. gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Güncel