2 bin 230 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Haberler

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2 bin 230 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

AA - Güncel
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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2 bin 230 litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2 bin 230 litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, akaryakıt kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine Gültepe Mahallesi'ndeki bir iş yeri ve ikamete operasyon düzenledi.

Adreslerde, variller içerisinde 2 bin 230 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Şüpheliler F.A, F.İ. ve H.Z. gözaltına alındı.

AA / Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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