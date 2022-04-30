2 bin 230 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
AA - Güncel
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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2 bin 230 litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2 bin 230 litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, akaryakıt kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine Gültepe Mahallesi'ndeki bir iş yeri ve ikamete operasyon düzenledi.
Adreslerde, variller içerisinde 2 bin 230 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Şüpheliler F.A, F.İ. ve H.Z. gözaltına alındı.
AA / Güncel