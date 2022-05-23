Hatay'da 2 bin 155 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Haberler

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Hatay'da 2 bin 155 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

AA - Salim Taş - Güncel
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Hatay'da 2 bin 155 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir evin bahçesinde 2 bin 155 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir evin bahçesinde 2 bin 155 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, akaryakıt kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine Bağlar Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi.

Güvenlik güçleri evin bahçesinde bulunan varillerde 2 bin 155 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.

Ev sahibi A.S. gözaltına alındı.

AA / Salim Taş - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Akaryakıt, Bağlar, Hatay, Güncel, Haberler

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