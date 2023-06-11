Hatay'da 197 bin 248 konut yapılacak

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hatay'da yapılacak konutlar hakkında açıklamalarda bulundu. Depremzedelerin kalıcı konutlara kavuşması için çalışmaların devam ettiğini belirten Yerlikaya, 197 bin 248 konutun yapımının devam ettiğini ve bunların 32 bin 715'inin ihalesinin yapıldığını söyledi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ve İçişleri Bakanlığımızın işbirliğiyle Hatay'da yaklaşık 197 bin 248 konut yapılacak. Bunların 32 bin 715'inin ihalesi yapıldı, yapım süreci devam ediyor." dedi.

Yerlikaya, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yürütülen çalışmaları incelemek üzere Hatay'a geldi.

Afet Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret eden Yerlikaya, burada İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, AFAD Başkanı Yunus Sezer, Hatay Vali Vekili Oğuzhan Bingöl ve diğer yetkililerle Afet Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.

Yerlikaya, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, depremlerin ardından el birliğiyle yapılan hizmetleri yerinde incelemek için Hatay'a geldiklerini söyledi.

İldeki hasar tespitinin tamamlandığını belirten Yerlikaya, "Hasar tespiti yapılan toplam bağımsız bölüm sayısı 911 bin 603. Bunlardan orta hasarlı ve üzeri olan bağımsız bölüm sayısı 361 bin 942. Bunların 311 bin 785'i konut, 47 bin 653'ü ticarethane, 2 bin 504'ü diğer tür yapılardır. İlimiz genelinde yıkık ve acil yıkılacak yapı olmak üzere toplam 22 bin 822 enkaz bulunuyordu. Bunların tamamı kaldırıldı. Toplam 58 bin 874 olan ağır hasarlı binaların da yıkım ihalesi tamamlandı, yer teslimi yapıldı." bilgisini verdi.

Yerlikaya, depremzedeleri kalıcı konutlara kavuşturmak için canla başla çalıştıklarını ifade ederek, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ve İçişleri Bakanlığımızın işbirliğiyle Hatay'da yaklaşık 197 bin 248 konut yapılacak. Bunların 32 bin 715'inin ihalesi yapıldı, yapım süreci devam ediyor. Duamız, inşallah bunları bu yıl içinde tamamlayıp hak sahiplerine teslim etmek." dedi.

Hatay'da konutları hasarlı olan 152 bin 965 kişiye barınma hizmeti verildiğini söyleyen Yerlikaya, "Bugün itibarıyla toplam 258 bin 889 çadırın dağıtımı ve kurulumu yapıldı. 130 çadır alanımız mevcut. Bu çadır alanlarımızda 52 bin 823 vatandaşımız yaşıyor. İlimizde, 184 konteyner kent planlandı, bunun 115'inin kurulumunu tamamladık. 28 bin 269 konteynerde 100 bin 142 vatandaşımız yaşamlarını sürdürüyor." diye konuştu.

Yerlikaya, evleri orta ve ağır hasarlı olan depremzedelerden kira yardımından faydalanmak istemeyenleri, bu ayın sonunda konteyner kentlerde misafir etmeye başlayacaklarını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, konteynerlere klima ve ocak kurulması çalışmalarının da sürdüğünü aktararak, yakın zamanda depremzedelerin yemeklerini kendileri yapabilir duruma geleceğini kaydetti.

"Hatay'a 6 Şubat'tan bugüne 10 milyar 439 milyon lira harcama yapıldı"

Hatay'da bugüne kadar 370 bin 782 aileye toplam 3 milyar 707 milyon 820 bin lira hane destek ödemesi yapıldığını belirten Yerlikaya, şöyle devam etti:

"186 bin 316 ailemize 15 bin liradan toplam 2 milyar 794 milyon 740 bin lira taşınma yardımı, 142 bin 430 ailemize 1 milyar 25 milyon 211 bin lira kira yardımı yapıldı. 6 Şubat'tan bugüne Hatay'a bu minvalde yapılan bütün harcamaların toplamı 10 milyar 439 milyon lira. Hatay'da bugüne kadar 114 milyonu aşkın öğün yemek dağıtıldı. 442 bin 644 vatandaşımıza psikososyal destek verdik, vermeye devam edeceğiz. 41 milyon 147 bin yardım malzemesi dağıtıldı."

Bakan Yerlikaya, devlet ve milletin el ele vererek asrın felaketini, asrın kardeşliğine dönüştürdüklerini söyleyerek, "Kalıcı konutlar yapılıp ve şehrimiz 5 Şubat öncesinden daha görkemli hale gelinceye kadar da Allah'ın izniyle çalışmaya canla başla gayret göstereceğiz." dedi.