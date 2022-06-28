Hatay'da 1930 paket kaçak sigara ele geçirildi - Haberler

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Hatay'da 1930 paket kaçak sigara ele geçirildi

AA - Salim Taş - Güncel
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Hatay'da 1930 paket kaçak sigara ele geçirildi

Hatay'ın Antakya ilçesinde 1930 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde 1930 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sigara kaçakçılığını önleme faaliyetleri kapsamında, Narlıca Mahallesi'nde iki ayrı adrese baskın yaptı.

Adreslerdeki aramada, 1930 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Şüpheliler A.S. ve T.V. gözaltına alındı.

AA / Salim Taş - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Antakya Hatay Güncel Haberler

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