Hatay'da 1930 paket kaçak sigara ele geçirildi
Hatay'ın Antakya ilçesinde 1930 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Hatay'ın Antakya ilçesinde 1930 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sigara kaçakçılığını önleme faaliyetleri kapsamında, Narlıca Mahallesi'nde iki ayrı adrese baskın yaptı.
Adreslerdeki aramada, 1930 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Şüpheliler A.S. ve T.V. gözaltına alındı.
AA / Salim Taş - Güncel