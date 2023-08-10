Üye Girişi
Haberler

Hatay'da 19 Bin 313 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi, Şüpheli Yakalandı

Güncel Haberler

Hatay'da yapılan operasyonda bir şüphelinin evinde 19 bin 313 uyuşturucu hap, 10 bin 437 sentetik ecza hapı ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'da evinde 19 bin 313 uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik çalışmalar kapsamında, şüpheli N.A'nın merkez Antakya ilçesi Alaattin Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi.

Narkotik dedektör köpeği desteğiyle evde yapılan aramada, 19 bin 313 uyuşturucu hap, 10 bin 437 sentetik ecza hapı ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Şüpheli N.A. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Lale Köklü Karagöz - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Hatay Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title