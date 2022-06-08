Hatay'da 1807 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Haberler

Hatay'da 1807 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde 1807 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde 1807 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Özkurtuluş Mahallesi'nde bir kamyoneti durdurdu. Ekipler, kamyonetin kasasındaki varil ve depolarda 1807 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi. Sürücü A.K. ile araçtaki C.Ş. gözaltına alındı. AA / Erdal Türkoğlu - Güncel Emniyet Müdürlüğü Antakya Hatay Güncel Haberler

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