Hatay'da 1740 paket kaçak sigara ele geçirildi - Haberler

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Hatay'da 1740 paket kaçak sigara ele geçirildi

AA - Salim Taş - Güncel
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Hatay'da 1740 paket kaçak sigara ele geçirildi

Hatay'ın Belen ilçesinde aracında 1740 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilen sürücü gözaltına alındı.

İSKENDERUN, HATAY (AA) - Hatay'ın Belen ilçesinde aracında 1740 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilen sürücü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sigara kaçakçılığının önlenmesine yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında Belen- İskenderun kara yolu üzerinde bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 1740 paket sigara ele geçirildi.

Sürücü M.T. gözaltına alındı.

AA / Salim Taş - Güncel

İskenderun, Sigara, Belen, Hatay, Güncel, Haberler

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