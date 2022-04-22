Hatay'da 1740 paket kaçak sigara ele geçirildi
Hatay'ın Belen ilçesinde aracında 1740 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilen sürücü gözaltına alındı.
İSKENDERUN, HATAY (AA) - Hatay'ın Belen ilçesinde aracında 1740 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilen sürücü gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sigara kaçakçılığının önlenmesine yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında Belen- İskenderun kara yolu üzerinde bir otomobili durdurdu.
Araçta yapılan aramada gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 1740 paket sigara ele geçirildi.
Sürücü M.T. gözaltına alındı.
AA / Salim Taş - Güncel