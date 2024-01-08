Hatay'da 17 yıl hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı
Hatay'da 'birden fazla kişi ile yağma' suçundan 17 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan firari hükümlü, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Ördekler Suç Örgütü'nün elebaşı olan M.Ö, eski bir boksör olduğu belirtilerek, Antakya ilçesinde saklandığı adres tespit edildi ve operasyonla gözaltına alındı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Hatay'da "birden fazla kişi ile yağma" suçundan 17 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "birden fazla kişi ile yağma" suçundan 17 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan Ördekler Suç Örgütü'nün elebaşı "hoca" lakaplı M.Ö'nün merkez Antakya ilçesi Gülderen Mahallesi'nde saklandığı adresi tespit etti.
Eski boksör de olduğu belirtilen M.Ö, adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.