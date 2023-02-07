HATAY'DA 16 YAŞINDAKİ ŞEVVAL, ENKAZDAN 22 SAAT SONRA ÇIKARILDI

HATAY'da depremde nedeniyle yıkılan müftülük lojmanında enkazın altında kalan 16 yaşındaki Şevval Deniz, Kütahya'dan desteğe giden itfaiye ekiplerince, 22 saat sonra yaralı olarak çıkarıldı. Deniz, kendisini molozların arasından çıkaran ekiplere sarılarak gözyaşı döktü.

Kahramanmaraş merkezli depremde, Hatay'da Türkmenbaşı Caddesi'ndeki 5 katlı müftülük binası yıkıldı. Enkazda kalanlar için başlatılan arama-kurtarma çalışmalarına Kütahya'dan destek vermek için giden itfaiye ekipleri de katıldı. Yapılan çalışmaların ardından Şevval Deniz, depremden 22 saat sonra enkazdan yaralı olarak çıkarıldı. Deniz, kendisini enkazın altından çıkaran ekiplere sarılarak gözyaşı döktü. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Şevval Deniz, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Şevval Deniz'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Ekiplerin enkazda arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.