Hatay'da 16 kilogram "balina kusmuğu" ele geçirildi - Haberler

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Hatay'da 16 kilogram "balina kusmuğu" ele geçirildi

AA - Erdal Türkoğlu - Güncel
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Hatay'da 16 kilogram 'balina kusmuğu' ele geçirildi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, kente kaçak yollarla getirildiği belirlenen 16 kilogram "balina kusmuğu" olarak bilinen ambergris ele geçirildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, kente kaçak yollarla getirildiği belirlenen 16 kilogram "balina kusmuğu" olarak bilinen ambergris ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kozmetik sanayisinde kullanılan ve balinanın bağırsaklarından çıkarılan kül renginde bir madde olan ambergrisin, kaçak yollarla Mersin'den Hatay'a getirileceği bilgisine ulaştı.

Ekipler, plakasını tespit ederek İskenderun'da durdurduğu hafif ticari araçta 16 kilogram ambergris ele geçirdi.

Sürücü İ.B. ile araçtaki S.S, M.M.D. ve H.A. gözaltına alındı.

AA / Erdal Türkoğlu - Güncel

İskenderun Mersin Hatay Güncel Haberler

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