Hatay'da 1597 Afet Konutunun İnşası Devam Ediyor

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından yapımına başlanan 1597 afet konutu ve 2 ticaret merkezinin inşası devam ediyor.

Valiliğin, Next Sosyal'deki hesabından yaptığı açıklamaya göre, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca Karataş Mahallesi'nde 3 etaptan oluşan 1597 konut ve 6 dükkanlı 2 ticaret merkezinin inşası sürüyor.

Projeyle, vatandaşlara güvenli, modern ve konforlu yaşam alanları sunulması hedefleniyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Vali Mustafa Masatlı, yetkililerden projede gelinen aşamayla ilgili bilgi aldı.