Hatay'da 1597 Afet Konutunun İnşası Devam Ediyor
Kırıkhan ilçesinde, 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından yapımına başlanan 1597 afet konutu ve 2 ticaret merkezinin inşası sürüyor. Projeyle vatandaşlara güvenli ve konforlu yaşam alanları sunulması hedefleniyor.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından yapımına başlanan 1597 afet konutu ve 2 ticaret merkezinin inşası devam ediyor.
Valiliğin, Next Sosyal'deki hesabından yaptığı açıklamaya göre, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca Karataş Mahallesi'nde 3 etaptan oluşan 1597 konut ve 6 dükkanlı 2 ticaret merkezinin inşası sürüyor.
Projeyle, vatandaşlara güvenli, modern ve konforlu yaşam alanları sunulması hedefleniyor.
Çalışmaları yerinde inceleyen Vali Mustafa Masatlı, yetkililerden projede gelinen aşamayla ilgili bilgi aldı.
Kaynak: AA / Lale Köklü Karagöz - Güncel