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Hatay'da 1500 paket kaçak sigara ele geçirildi

Hatay'da 1500 paket kaçak sigara ele geçirildi

Güncel Haberler

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, otomobilinde 1500 paket kaçak sigara ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, otomobilinde 1500 paket kaçak sigara ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri 31 ACJ 294 plakalı otomobili kontrol noktasında durdurdu.

Aracın bagajındaki aramamada çuvallara gizlenmiş 1500 paket kaçak sigara bulundu.

Polis, sürücü Y.D'yi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Güncel

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