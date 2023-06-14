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Hatay'da 15 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Hatay'da 15 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Güncel Haberler

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 15 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 15 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "fuhşa teşvik, aracılık veya yer temin etmek" suçundan 15 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü M.E.M'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Zanlının saklandığı adresi belirleyen güvenlik güçleri operasyonla M.E.M'yi gözaltına aldı.

Firari M.E.M. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Salim Taş - Güncel

Emniyet Müdürlüğü İskenderun Hatay Güncel Haberler

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