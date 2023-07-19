Hatay'da 142 gram metanfetamin ele geçirildi

Hatay'da yapılan bir ev aramasında 142 gram metanfetamin bulundu. Şüpheli gözaltına alındı ve adli işlem başlatıldı.

Hatay'da bir şahsın evinde yapılan aramada 142 gram metanfetamin ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ile mücadeleye karşı çalışma yaptı. Çalışmalar çerçevesinde bir şahsın Antakya ilçesi Narlıca Mahallesinde bulunan ikametinde arama yapıldı. Aramada 142 gram metamfetamin ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli gözaltına alınarak adli işlem başlatıldı. - HATAY