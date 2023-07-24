Hatay'da 14 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 14 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "uyuşturucu ticareti yapmak", "tehdit" ve "kasten yaralama" suçlarından 14 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü S.Ş'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Zanlının Beşaslan Mahallesi'nde saklandığını belirleyen ekipler operasyonla S.Ş'yi gözaltına aldı.

Firari S.Ş. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.