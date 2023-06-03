Hatay'da 14 Bin 400 Adet Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde uyuşturucu ile mücadele çalışmasında 2 şüpheli yakalandı, araç ve bir evdeki yatakta 14 bin 400 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde uyuşturucu ile mücadele çalışmasında 2 şüpheli yakalandı, araç ve bir evdeki yatakta 14 bin 400 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu ticaretine yönelik çalışma yaptı. Polisin çalışmasında İskenderun Denizciler Mahallesi'nde şüpheli G.D. ile M.P. belirlendi. Belirlenen şüphelilerin araç ve adreslerine baskın yapıldı. Baskında narkotik köpeği ile yapılan aramada araç ve yatak bazası içinde poşetlerde 14 bin 400 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Şüpheliler G.D. ile M.P. polis tarafından gözaltına alındı. 2 şüphelinin emniyetki ifadesinin ardından uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edileceği bildirildi. - HATAY