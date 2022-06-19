Hatay'da 131 parça tarihi eser ele geçirildi - Haberler

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Hatay'da 131 parça tarihi eser ele geçirildi

AA - Salim Taş - Güncel
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Hatay'da 131 parça tarihi eser ele geçirildi

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde düzenlenen operasyonda 131 parça tarihi eser ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde düzenlenen operasyonda 131 parça tarihi eser ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde A.A.Q'nun evinde tarihi niteliği bulunan eserler olduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada Roma ve İslami dönemlere ait olduğu değerlendirilen 86 sikke, 35 yüzük, çeşitli şekillerde 9 obje ve 1 parfüm şişesi olmak üzere 131 parça eser bulundu.

Şüpheli A.A.Q gözaltına alındı.

AA / Salim Taş - Güncel

Cumhuriyet Mahallesi Emniyet Müdürlüğü Hatay Güncel Haberler

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