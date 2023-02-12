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Hatay'da 13 yaşındaki çocuk depremin 158. saatinde enkazdan kurtarıldı

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Hatay'da 13 yaşındaki çocuk depremin 158. saatinde enkazdan kurtarıldı

Hakkari'den Hatay'a giden Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), 13 yaşındaki çocuğu depremden 158 saat sonra yıkıntıların arasından sağ çıkardı.

Hakkari'den Hatay'a giden Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), 13 yaşındaki çocuğu depremden 158 saat sonra yıkıntıların arasından sağ çıkardı.

Hakkari Valiliğinden yapılan bilgilendirmeye göre, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Hakkari'den depremin en çok hasar verdiği kentlerden Hatay'a görevlendirilen UMKE görevlileri, diğer ekiplerin desteğiyle Gazi Mahallesi Şehit Murat Nuraydın Caddesi'ndeki Özdemir Apartmanı'nın enkazında çalışma yürüttü.

Ekipler, depremden 158 saat sonra Fatih Esmerli'yi yıkıntıların arasından kurtardı. Ambulansa taşınan çocuk, hastaneye kaldırıldı.

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Kaynak: AA / Güncel

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Kahramanmaraş Hakkari Hatay Güncel Haberler

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