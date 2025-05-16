Hatay'da 13 Şüpheli Operasyonla Yakalandı

Hatay'da 13 Şüpheli Operasyonla Yakalandı
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Hatay'da hapis cezası bulunan 7 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı. 4 kişi tutuklanırken, diğerleri serbest bırakıldı.

Hatay'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 firari hükümlü ve çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya, İskenderun ve Arsuz ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunun 7 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel
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