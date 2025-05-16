Hatay'da 13 Şüpheli Operasyonla Yakalandı
Hatay'da hapis cezası bulunan 7 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı. 4 kişi tutuklanırken, diğerleri serbest bırakıldı.
Hatay'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 firari hükümlü ve çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya, İskenderun ve Arsuz ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Adreslerde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunun 7 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli yakalandı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel